Pracowałam na jarmarku ponad 20 lat temu. Dziś zmieniło się danie główne

Bez wątpienia wygląda pięknie - usytuowany między Wielką Zbrojownią, Katownią, a stylowymi kamieniczkami gdański jarmark robi niesamowite wrażenie. Doceniają to turyści i internauci, którzy w tym roku przyznali mu prestiżowy tytuł Najlepszego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Europie. Z pewnością ten, na którym ponad 20 lat temu miałam swoje stoisko, nie wygrałby takiej nagrody. Jednak też miał swój urok.

Stylowe miasteczko zamiast białego namiotu

Jarmarki świąteczne stały się grudniową atrakcją wielu miast w całej Europie. Z Niemiec i Austrii tradycja rozlała się także na Polskę. Na reprezentacyjnych placach stają stylowe stragany, piękne świąteczne dekoracje, zimowe atrakcje dla dzieci i oczywiście mnóstwo stoisk z jedzeniem i grzanym winem. Ale jarmarki, to przede wszystkim miejsce spotkań i wieczornych spacerów. Zakupy stanowią tylko jeden z elementów całego wydarzenia.

Na przełomie XX i XXI w. wyglądało to zupełnie inaczej. Na placu pod budynkiem Teatru Wybrzeże stawiano ogromny biały namiot. W środku dwie długie alejki, wzdłuż których ciasno tłoczyły się niewielkie, niemal identyczne stoiska.

Miejsce było funkcjonalne, optymalnie wykorzystywało przestrzeni, chroniło przed deszczem i wiatrem, ale z pewnością nie miało walorów estetycznych. Tamten jarmark wyglądał bardziej jak zadaszony rynek z ubiegłego stulecia niż świąteczne miasteczko i z pewnością nie zdobyłby tytułu Najlepszego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Europie (za taki został uznany w tym roku w plebiscycie European Best Destinations).







Rękodzieło nadal w cenie

Nie pamiętam dokładnie, który to był rok. Jakoś między 1999, a 2001 – w każdym razie dawno temu. Z handlem nie miałam nic wspólnego. Podobnie jak moja przyjaciółka Ania Grzybowska. Ale jakoś to nas nie zniechęciło. We wrześniu wpadłyśmy na pomysł, że wykupimy stoisko na jarmarku świątecznym i będziemy sprzedawać rękodzieło. Oczywiście tego rękodzieła nie miałyśmy, więc czekały nas trzy miesiące intensywnej pracy.

Postawiłyśmy na produkty, których w tamtym czasie na jarmarku zdecydowanie brakowało - unikatowe dekoracje świąteczne i niewielkie, też w dużej mierze robione ręcznie - nie tylko przez nas - upominki. Same (no dobra z pomocą Miłosza - męża Ani) zbierałyśmy i suszyłyśmy szyszki, orzechy włoskie i inne leśne dary, z których tworzyłyśmy najróżniejsze dekoracje.

Wycinaliśmy z desek podstawki, na których montowałyśmy świąteczne scenki rodzajowe. Z listewek produkowałyśmy ramki do zdjęć. Zrobiłyśmy projekty do stojaków do karafek i fotelików dla telefonów komórkowych, które zrobili dla nas przyjaciele. Niektóre z ozdób obie wciąż mamy w domach i każdego roku wieszamy na naszych choinkach. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.

Na dzisiejszym jarmarku dalej szukam niezwykłych ozdób czy pomysłów na prezent. I pod tym względem niestety często się rozczarowuję. Ale w tym roku udało mi się odkryć perełki – w Wielkiej Zbrojowni i przy ul. Tkackiej.

W artystycznej zbrojowni zachwycił mnie kącik z przepięknymi dziadkami do orzechów. Na stoisku dwójka młodych ludzi – Laura Gajdowska i Łukasz Badowicz, których historia do złudzenia przypomina moją. Też po prostu wpadli na pomysł, żeby wynająć stoisko na jarmarku i sprzedawać coś, co ich samych zachwyca.



Zaprojektowali więc własne figurki dziadków do orzechów - w ogromnej palecie barw i rozmiarów i zamówili ich wykonanie. Nie wiedzieli, na co się piszą. Zaryzykowali. I słusznie. - Trochę się baliśmy jak to wyjdzie - przyznała Laura. - Ale na szczęście zainteresowanie jest duże, nasze figurki się spodobały i jak dotąd sprzedaż idzie świetnie.

Młodzi ludzie postawili nie tylko na piękny i jak najbardziej świąteczny asortyment, ale też na przystępne ceny. Najmniejsze figurki – pakowane po cztery sztuki bombki choinkowe kosztują 40 zł za komplet. Pojedynczy dziadkowie od ok. 30 zł do 70 za naprawdę duże figurki.



Mnóstwo radości dało mi też podziwianie własnoręcznie robionych dekoracji na stoisku przy ul. Tkackiej. Tu naprawdę można poczuć magię świąt. Przygotowanie tych wszystkich cudów zajmuje ich autorce kilka miesięcy, a jej ozdoby cieszą się ogromną popularnością wśród gości i przyniosły stoisku oficjalne wyróżnienie. Nic dziwnego. To prawdziwe cudeńka, które podobnie jak stoisko z dziadkami do orzechów przeniosło mnie w czasie o ćwierć wieku wstecz.

My z Anią, za nasze stoisko też zostałyśmy nagrodzone, bo też się wyróżniałyśmy na tle innych w tamtym czasie.

Poza kilkoma stoiskami z ozdobami czy świecami, na tamtym jarmarku wystawiali się sprzedawcy z okolicznych sklepów, przede wszystkim centrum handlowego Gildia, które kiedyś mieściło się tam, gdzie dzisiejsze Forum Gdańsk. Wśród asortymentu dominowały więc czapki, szaliki, rękawiczki, torby, portfele, parasole, spódnice, bluzki, buty i kurtki. Ale chętnych nie brakowało. Choć towar był ten sam, co w każdym innym sklepie, magia określenia "jarmark świąteczny" była wystarczającym magnesem.

Choć przyciągała zupełnie innych gości niż teraz. Nie było wśród nich turystów, którzy odwiedzają Gdańsk w grudniu specjalnie po to, by zobaczyć jarmark. Niewiele też było rodzin z dziećmi. Przychodzili przede wszystkim mieszkańcy i to w jednym celu – na zakupy. Bo o kulinarnych rozkoszach, też raczej nie było mowy.

Uczta dla podniebienia

Podobno w tym roku na gdańskim jarmarku można spróbować 120 kuchni z całego świata. Na głównym placu generalnie króluje jadło i napoje. Są klasyki – jak kiełbaski, góralskie serki czy gofry, ale jest też cała masa specjałów z całego świata, m.in. z Meksyku, Szwajcarii, Hiszpanii, Litwy czy Węgier. Przy niektórych stoiskach nawet w środku dnia ustawiają się naprawdę długie kolejki.

Mnóstwo ludzi przyciągają m.in. bagiety raclette serwowane pod Katownią i tradycyjne langosze przygotowywane przez rodzinę z Węgier przy ul. Tkackiej. Zachwyty nad węgierskimi plackami docierały do mnie z tak wielu ust, że grzecznie stanęłam w ogonku i spróbowałam. Faktycznie – znakomite!









