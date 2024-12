Święty Mikołaj z gorącego wybrzeża. To od niego wszystko się zaczęło

Jedna z najpopularniejszych opowieści to historia o ratunku trzech niezamężnych panien, które ich ubogi ojciec zamierzał wysłać na ulicę, by zdobyły pieniądze na posag. Biskup Mikołaj dowiedział się o tym i w wigilię Bożego Narodzenia w przebraniu przyniósł worek pieniędzy, aby pomóc najstarszej z córek. W kolejnych latach ponownie pomógł średniej i najmłodszej z rodzeństwa, rzucając worki z okna, a kiedy okno było zamknięte, wszedł na dach i wrzucił pieniądze przez komin, które wpadły do suszącej się skarpetki. W ten sposób zapobiegł ich zhańbieniu.