Przeszła polskie wybrzeże Bałtyku. "Znudziły mi się góry"

Pięknych absolutnie! Trudno opisać słowami - żeby to nie brzmiało banalnie - urodę lasów ciągnących się wzdłuż wybrzeża, niesamowitość klifów. Ale dla mnie to odkrycie, największe na całym świecie. Jak dziecko cieszyłam się odcinkiem od Rowów do Łeby. To był najdłuższy etap podczas całej wędrówki - 44 km, powinnam więc iść dość szybko, a ja tylko coraz bardziej zwalniałam i zatrzymywałam, żeby się nasycić się tym wszystkim, co mnie otacza.