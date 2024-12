Problem pojawia się zimą i wczesną wiosną. "To nieustanny wyścig zbrojeń w przyrodzie"

Zimą, a także wczesną wiosną, kiedy zwierzętom trudniej zdobyć pokarm, dobierają się one do sadzonek na uprawach.

Leśnicy wpadli na pomysł, jak skutecznie zniechęcić roślinożerców do podjadania świeżych sadzonek. Decydują się na stosowanie repelentów, środków, które wybitnie im nie smakują.

"Białe, szczytowe pędy sosen to nie jest szron. Tak malujemy drzewka, by nie zostały pożarte... Z pędzlem w ręku chodzimy po uprawach i malujemy drzewka farbą - to odstraszacz (repelent) na bazie piasku kwarcowego. Łosie robią tfu, tfu, tfu i więcej próbować tego nie chcą. Rzęzi w pysku niczym piasek w kanapce..." - wytłumaczyli pracownicy Nadleśnictwa Dobrzejewice.