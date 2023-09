Problemy w Wielkiej Brytanii. Wracają covidowe opóźnienia?

Problem z ruchem lotniczym w Wielkiej Brytanii

Przez chorobę personelu w wieży kontrolnej natężenie przepływu lotów na jednym z największych lotnisk Europy zostało znacznie zmniejszone. W ostatnich dniach aż pięćdziesiąt rejsów do i z lotniska Gatwick nie zostało zrealizowanych zgodnie z siatką połączeń - zostały one odwołane lub przekierowane do innych portów lotniczych. Utrudnienia dotyczyły również wielu połączeń easyJet z Edynburgiem, Genewą i Paryżem. W wielu przypadkach opóźnienia sięgały nawet siedmiu godzin.