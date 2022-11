Promy śródlądowe w Polsce. Dokąd wybrać się w mały rejs

Od 1 kwietnia do 30 września zamek w Janowcu można zwiedzać codziennie w godzinach 10-17, a od 1 października do 31 marca od czwartku do wtorku w godzinach 9-16. Normalny bilet na zwiedzanie całego kompleksu zamkowo – parkowego kosztuje 17 zł, a ulgowy 12 zł. We wrześniu br. we wtorki wejdziemy tam bezpłatnie.