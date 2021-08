Polańczyk. "Polska Chorwacja" przyciąga turystów

Jednak to, co przyciąga do tej małej letniskowej wsi, to przede wszystkim Jezioro Solińskie. To atrakcja dla żeglarzy, jak też turystów, którzy chcą spokojnie poplażować albo wypożyczyć rower wodny. Do dyspozycji są liczne przystanie, gdzie można skorzystać ze sprzętu pływającego. Zainteresowaniem cieszą się również rejsy białej floty. Statki kursują pomiędzy Polańczykiem a Soliną, dając turystom możliwość podziwiania okolicy od strony akwenu.