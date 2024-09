Protestują przeciwko turystom. Wpadli na nowy sposób

- Problemy z ruchem drogowym są już powszechne, ale w tym roku wzrosły co najmniej trzykrotnie - powiedziała lokalnej gazecie "La Voz de Galicia" mieszkanka Mercedes Villar. - To lawina samochodów, która nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale także wpływa na życie wszystkich, ponieważ turyści parkują tam, gdzie chcą, nie tam, gdzie można - dodała. - Protest miał więc na celu podniesienie świadomości i wszczęcie alarmu - powiedział inny mieszkaniec O Hio, cytowany przez Euro News. Zatrzymanie turystów w korku pokazało, co Hiszpanie czują na co dzień.