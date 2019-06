Prowadzisz bloga? Piszesz o Polsce? Weź udział w Turystycznych Mistrzostwach Blogerów

Prowadzisz bloga o tematyce turystycznej? Pokazujesz urodę naszego kraju w sposób atrakcyjny i nietuzinkowy? Trwa nabór do II edycji Turystycznych Mistrzostw Blogerów. Na zgłoszenia pozostało niewiele czasu. Organizatorzy czekają do 24 czerwca.

Turystyczne Mistrzostwa Blogerów to przedsięwzięcie promujące turystykę krajową, która łączy w sobie nowoczesne formy przekazu i element grywalizacji. Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłosiło się prawie 60 blogerów, spośród których kapituła wybrała 16 finalistów reprezentujących poszczególne regiony kraju.

– Ubiegłoroczna edycja zakończyła się ogromnym sukcesem. Blogerzy swoimi pracami udowodnili, że niezwykłą podróż można odbyć nawet po najbliższej okolicy. Ukazali miejsca nieoczywiste, a godne odwiedzenia. Projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez polską blogosferę. Dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby go kontynuować.

Zapraszam wszystkich blogerów spełniających kryteria do udziału w Turystycznych Mistrzostwach Blogerów 2019 – powiedział prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Do tegorocznej edycji Polska Organizacja Turystyczna zaprasza twórców, których blogi mają min. 5 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie, na Facebooku obserwuje ich min. 2 tys. followersów, a na Instagramie tysiąc. Rejestracja trwa do 24 czerwca. Następnie kapitula wybierze 16 blogerów, reprezentantów każdego polskiego regionu, którzy będą musieli przygotować wpisy, zdjęcia i materiały wideo promujące znane i mniej znane atrakcje turystyczne z danych województw. Materiały wszystkich twórców znajdą się na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel. Za awans do najlepszej szesnastki uczestnicy otrzymają honoraria w wysokości 4,5 tys. zł netto.