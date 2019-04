Przed Luwrem powstała widowiskowa instalacja. Turyści ją zadeptali

Znana na całym świecie szklana piramida Musée du Louvre obchodzi w tym roku swoje 30. urodziny. Z tej okazji przed wejściem do budynku pojawiła się niesamowita instalacja. Turyści już zdążyli ją zepsuć.

Z okazji 30. urodzin piramidy Musée du Louvre Jean Rene stworzył instalację, która pojawiła się w ostatni weekend przy wejściu do muzeum. Do stworzenia przedsięwzięcia artysta, nazywany "francuskim Banksym" zaprosił ponad 400 wolonatariuszy, którzy przez 4 dni układali ponad 2 tys. specjalnie zaprojektowanych pasków papieru.

Stworzyły one niesamowity kolaż, który z lotu ptaka sprawiał wrażenie dziury wykopanej w ziemi. Dzieło zatytułował "The Secret of the Great Pyramid". Powstawało one od 26 do 29 marca. Natomiast 30 marca zostało już zniszczone.