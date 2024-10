Przed nami ciekawe zjawiska. "Z takimi burzami są związane zorze"

- Jest to bardzo silna burza geomagnetyczna, a z takimi burzami są związane zorze - powiedziała Ciechowska w rozmowie z PAP. Przyznała, że jeśli prognozy się sprawdzą, będzie co oglądać, zwłaszcza że na czwartek i piątek przewidywane są dobre warunki atmosferyczne do obserwacji nocnego nieba, m.in. małe zachmurzenie.