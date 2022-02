Przełom w sprawie legendarnej trasy "K". "Jesteśmy na zaawansowanym etapie"

Będzie stacja narciarska

Pod koniec 2020 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Nosal – stacja narciarska w Zakopanem". Na podstawie planu możliwy stał się rozwój istniejącego ośrodka narciarskiego. Już wiadomo, że można zmodernizować starą kolej krzesełkową, poszerzyć trasę narciarską, wykonać instalację do naśnieżania i oświetlenia stoku, a także stworzyć profesjonalne zaplecze techniczne stacji. Wszystko to umożliwi dostosowanie stoku do standardów FIS i uzyskanie odpowiednich homologacji umożliwiających rozgrywanie zawodów krajowych i międzynarodowych - informuje TPN.