Zakopane staje na głowie? Nowa inwestycja wzbudza wątpliwości

"Nie róbmy z Zakopanego lunaparku"

Zdaniem urzędników plan zagospodarowania miasta nie zezwala na tego typu instalacje, a sprawa została zgłoszona do nadzoru budowlanego. Również mieszkańcom nie podoba się, że atrakcje powstają w przypadkowych miejscach. Poza tym byłby to już drugi dom do góry nogami w Zakopanem.