Bostwana. Przeżył walkę z wygłodniałym lwem. Uratował go kolega

Badacz przyrody musiał stoczyć walkę z lwem

- Nie wiedziałem, co jest na zewnątrz mojego namiotu. Zacząłem wzywać pomocy i uderzać pięścią w nos lwa tak mocno, jak to możliwe, a potem on zaatakował. Ugryzł mnie w ramię, a ja krzyczałem z bólu. Próbowałem wycofać się do kąta namiotu i odepchnąć go śpiworem, ale to nic nie dało - mówił Gotz Neef w rozmowie z "The Sun".