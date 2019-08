Przywiózł miód z Jamajki. Trafił na trzy miesiące do więzienia

Leon Haughton wracał z Jamajki do Stanów Zjednoczonych. W przewożonych rzeczach miał trzy butelki miodu, kupione u ulicznego handlarza. Urząd celny podejrzewał jednak, że może to być płynna metamfetamina.

Mieszkający w stanie Meryland 46-latek wracał z rodzinnej Jamajki kilka dni po świętach Bożego Narodzenia. Uwagę kontroli granicznej na lotnisku w Baltimore przykuły trzy butelki z miodem. "Powiedzieli, że przewożę metamfetaminę, a ja odparłem, że nie wiem, co to jest" – relacjonował mężczyzna telewizji CNN.

Miody poddano testom na obecność narkotyków, a ich wynik okazał się pozytywny. Haughtonowi postawiono kilka zarzutów, m.in. przewozu niedozwolonej substancji oraz jej posiadanie z zamiarem dystrybucji. Mężczyzna trafił za kratki na 82 dni, aż do marca, kiedy w laboratorium w Georgii powtórzono badania.

Wyniki tym razem nie wykazały obecności niedozwolonych substancji, ale Haughtona wcale to nie zadowala. "Wyszedłem na wolność, ale moje ubezpieczenia przepadły, moja zdolność kredytowa została zniszczona" – zauważa mężczyzna i dodaje – "straciłem pracę, a oni zostawili mnie z totalnym bałaganem".

Amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection) zapewnił jednak, że wszystkie procedury zostały spełnione i nie ma mowy o bezprawnym więzieniu mężczyzny. Innego zdania jest Terry Morris, adwokat Haughtona, który już zapowiedział pozew do sądu w tej sprawie.