Psy na musicalu w teatrze w Kanadzie. "Zachowywały się bardzo grzecznie. Żaden z nich nie szczeknął"

Kiedy aktorzy ukłonili się po występie, zamiast oklasków przywitała ich cisza. Widownia nie wydała ani jednego dźwięku. Spektakl był wystawiany dla… psów.

‒ Spektakl dla psów jest częścią dwuletniego programu szkoleniowego K-9 Country Inn Working Service Dogs ‒ powiedziała dla CNN trenerka Laura MacKenzie. ‒ Czworonogi szkolone na przewodników zwiedzają zoo, metro i zatłoczone jarmarki. Wszystko to po to, aby przyzwyczaić je do świateł, dźwięków, szybkich ruchów, tłumów i tętniących życiem miejsc.

Spektakl został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ organizacja non profit, którą prowadzi Ann Swerdfager, swoje widowiska kieruje do osób wrażliwych na światło, dźwięk i hałas. Są to zatem idealne przedstawienia do ćwiczeń dla czworonogów, które w przyszłości będą przewodnikami dla ludzi.