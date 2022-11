Pustynia w Polsce? Nazywają ją "polską Saharą"

Atrakcje Pustyni Błędowskiej. Co warto zobaczyć na miejscu?

Pustynia Błędowska to wyjątkowe miejsce, które od lat zachwycało miłośników przyrody. Jego niezwykłą scenerię docenili także filmowcy – to właśnie tu kręcono pustynne sceny do takich popularnych polskich filmów, jak chociażby "Faraon" czy "W pustyni i w puszczy". Jedną z największych atrakcji Pustyni Błędowskiej są bez wątpienia znajdujące się na jej terenie punkty widokowe. To właśnie z nich turyści mogą podziwiać unikalną, pustynną scenerię, wydmy oraz niską roślinność. Jeszcze na początku XX w. podobno możliwe było doświadczenie takich typowych dla pustyni zjawisk, jak chociażby fatamorgana oraz burze piaskowe.