Puszcza Białowieska. Żubr zaatakował turystę

Turysta o własnych siłach wrócił do ośrodka agroturystycznego, gdzie tymczasowo mieszkał. Tam wezwano do niego karetkę, która zawiozła go do szpitala w Hajnówce. Policja poinformowała, że według relacji mężczyzny, zwierzę samo go zaatakowało, co – jak przekazują pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego – rzadko się zdarza. Żubry zazwyczaj omijają ludzi.