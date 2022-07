Raj dla wędkarzy. W tych polskich jeziorach złowisz najlepsze okazy

Jezioro Zegrzyńskie, czyli wędkarska stolica województwa mazowieckiego

Ogromną popularnością - zwłaszcza wśród wędkarzy z Warszawy i okolic - cieszy się Jezioro Zegrzyńskie. To nie tylko popularne miejsce wakacyjnego wypoczynku warszawiaków, ale także świetne miejsce do łowienia ryb. W przeciwieństwie do wymienionych powyżej jezior, jest sztucznym zbiornikiem wodnym, gdzie żyją liczne gatunki popularnych wśród pasjonatów wędkowania ryb. W jego wodach spotkać można m.in. sandacza, suma, szczupaka, okonia i miętusa, z których niektóre osiągają naprawdę imponujące rozmiary (największy złowiony w tym miejscu sum ważył ponoć 75 kg).