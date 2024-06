Rajska plaża na wyspie wiecznej wiosny. Jak ruchoma pocztówka

- Dla wielu osób zdjęcie na plaży Seixal to absolutne "must have" podczas pobytu na Maderze. Miejsce doceniają nie tylko amatorzy kąpieli, ale również fotografowie, a wszystko za sprawą imponującej scenerii. Czarny piasek skąpany w tajemniczym Oceanie Atlantyckim, a do tego niesamowicie zielone góry – to wszystko zapewnia spokojną, kojącą atmosferę do wypoczynku i idealną oprawę podczas sesji zdjęciowych - mówi Agata Chmiel z Wakacje.pl. - Ciekawą scenerię do zdjęć ma zresztą cała Madera. To kierunek, który możemy obrać na wypoczynek przez cały rok.