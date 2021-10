Rajska wyspa otwiera się na zagranicznych turystów. Jest haczyk

"Nie chcemy, by na Bali przyjeżdżali turyści z plecakami"

"Będziemy selekcjonować turystów, którzy przyjadą z wizytą. Nie chcemy, by na Bali przyjeżdżali turyści z plecakami, chcemy, by wyspa pozostała czysta i by przyjezdni byli ludźmi o odpowiednich walorach" - mówił w połowie września Luhut Pandjaitan, opisując planowane otwarcie Bali na międzynarodowy ruch turystyczny.