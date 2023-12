Rajski kraj zapowiada zmiany. Turyści odwiedzą go bez wiz

Afrykański raj w zasięgu ręki

Choć lot z Polski do Kenii trwa ok. 10 godzin, to jest absolutnie wart tego, co czeka na miejscu. Dzikie safari i rajskie plaże w połączeniu z hotelami o najwyższym standardzie sprawiły, że Kenię nazwać można nową egzotyczną miłością Polaków. Wszyscy, którzy pragną zobaczyć ten zakątek świata mogą polecieć tam z polskich lotnisk bezpośrednimi rejsami