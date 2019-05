Ramadan w Dubaju. Poradnik dla podróżnych

Kiedy przebywamy w Dubaju podczas Ramadanu należy przestrzegać pewnych zasad, żeby nie urazić swoim zachowaniem wyznawców islamu, a samemu nie narazić się na nieprzyjemności, a nawet kary.

Ramadan jest dziewiątym miesiącem kalendarza muzułmańskiego (Shutterstock.com)

Większość ograniczeń wynikających z Ramadanu odnosi się do muzułmanów, a tylko niektóre dotyczą osób innej wiary, w tym turystów. Jednak są też pewne korzyści z przebywania w Dubaju w tym czasie. Do tych korzyści zaliczają się rabaty w sklepach sięgające nawet 90 %, mniejsze kolejeki do największych atrakcji turystycznych np. przy wejściu do Burdż Chalifa, najwyższego wieżowca świata czy do poszczególnych atrakcji w legendarnych parkach rozrywki i aquaparkach.

9 miesiąc księżycowego kalendarza

Ramadan to największe muzułmańskie święto. Zostało ono ustanowione dla upamiętnienia objawienia Prorokowi Mahometowi przez Allaha pierwszych wersów Koranu. Przypada ono na dziewiąty miesiąc muzułmańskiego kalendarza, opartego na roku księżycowym mającym zaledwie 354 dni, a nie jak to jest w naszym kalendarzu gregoriańskim odnoszącym się do roku słonecznego, który ma 365 dni. Ponieważ kalendarz księżycowy jest krótszy o 11,25 dni to co roku "cofa" się w stosunku do kalendarza słonecznego. Według naszego kalendarza Ramadan rok rocznie zaczyna się 11 dni wcześniej niż w roku poprzednim stąd nasze wrażenie, że jest to święto ruchome. Faktycznie odbywa się ono w 9 miesiącu roku według kalendarza muzułmańskiego, księżycowego. O ile w 1995 r. Ramadan obchodzony był w lutym to w 2005 r. świętowano go w październiku, a w 2019 r. przypada on na przełom maja i czerwca.

Miesiąc postu, czytania koranu i modlitw

Koran to święta Księga Islamu, opisująca praktyki jakie powinni wykonywać muzułmanie. Uważany jest też za źródło prawa m.in. cywilnego. Podzielony jest na 30 równych części ułatwiających uczenie się jego na pamięć i recytację. Podczas Ramadanu muzułmanie czytają cały Koran, po jednej trzydziestej księgi każdego dnia. Czytanie Koranu połączone z medytacją i modlitwą służy temu, aby muzułmanie stawali się lepszymi ludźmi. Wewnętrznemu wyciszeniu, zadumie i intensywnym modlitwom pomagać ma post. Obowiązuje on od wschodu do zachodu słońca i polega nie tylko na powstrzymaniu się przez cały dzień od jedzenia i picia (nawet w 40 stopniowym upale), ale również obejmuje on zakaz uprawiania w ciągu dnia seksu, palenia tytoniu, żucia gumy, a nawet używania przez kobiety kosmetyków. W czasie postu należy też powstrzymać się od złych zachowań: obmawiania bliźnich, obłudy, fałszu, kłamstwa, popełniania złych czynów i prowadzania walk. Szczególnym obowiązkiem muzułmanów podczas Ramadanu jest dobroczynność, wspieranie biednych i potrzebujących.

Ograniczenia związane z Ramadanem dotyczą głównie muzułmanów, a tylko w niewielkim stopniu wyznawców innych wiar. Lista zakazów nie jest zbyt długa i należy ich przestrzegać aby nie naruszać zasad Koranu. Warto zaznaczyć, że w różnych krajach muzułmańskich różnie podchodzi się do naruszeń zasad wynikających z religii. W niektórych krajach łamanie obyczajowego prawa może się skończyć surowymi karami grzywny, a nawet aresztu egzekwowanymi przez policję. Na szczęście w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich największym mieście - Dubaju, w którym ok. 90 % mieszkańców to obcokrajowcy, z dużą tolerancją i wyrozumiałością podchodzi się do turystów.

13 godzinna głodówka

W trakcie Ramadanu muzułmanie jedzą w ciągu dnia tylko dwa posiłki, które dzieli 13,5 godzinna przerwa. Pierwszy posiłek zwany suhur spożywa się przed świtem, który obecnie nastaje o godz. 5:30. Po usłyszeniu nawoływania muezina muzułmanie przystępują do porannej modlitwy - fadżr. Następnie jeśli mogą to jeszcze trochę dosypiają, a następnie udają się do pracy lub zajmują się domowymi obowiązkami. Przez cały dzień, aż do zachodu słońca po godz. 19 obowiązuje ich post. Dopiero po zmroku mogą zjeść drugi posiłek zwany iftar.

W ciągu dnia muzułmanie oszczędzają siły, żeby wytrwać w poście, Wiele firm skraca dzień pracy, bo wiadomo, że człowiek głodny jest mało wydajny. Osoby, które nie pracują pozostają z reguły w domach. Po pracy muzułmanie szybko wracają do domu i ograniczają swoja aktywność. Czytając koran oraz modląc się czekają na zapadnięcie zmroku i koniec postu. Z tego powodu muzułmańskie miasta w ciągu dnia podczas Ramadanu są opustoszałe. Większość restauracji otwiera się dopiero po godz.19, gdy kończy się czas postu. W ciągu dnia działa jedynie część lokali gastronomicznych nastawionych na obsługę klientów nie będących muzułmanami.

Po zachodzie słońca następuje przerwa w poście trwająca do jego wschodu. Nastaje czas drugiego posiłku zwanego iftar. Często przeradza się on w dłuższe biesiadowanie w kawiarniach i restauracjach w gronie rodziny lub przyjaciół. Następnie Arabowie robią zakupy na funkcjonujących do późnych godzin nocnych bazarach lub w centrach handlowych.

Turyści nie muszą pościć

Wyznawcy innych religii, w tym turyści, nie muszą ograniczać się w jedzeniu podczas Ramadanu. Mogą jeść do woli z zastrzeżeniem, żeby nie robili tego w miejscach publicznych i na widoku muzułmanów. Można jeść nie tylko w domach i hotelach, ale także w części restauracji. Hotelowe restauracje i niektóre lokale gastronomiczne w mieście funkcjonują normalnie przez cały dzień z tą tylko różnicą, że wejścia do nich są zasłonięte parawanami lub kotarami. Zasłaniają one też szyby, aby z ulicy nie było widać co się dzieje w ich wnętrzach. W restauracjach serwowane są wszelkie potrawy zarówno kuchni arabskiej, jak i międzynarodowej, w tym potrawy mięsne. Ramadanowym zasadom podporządkowują się także międzynarodowe sieci restauracji np. McDonald's czy Burger King.

Czego nie wolno turystom

Przy wejściach do takich restauracji widnieją specjalne napisy w języku angielskim, a często również arabskim informujące "Jesteśmy otwarci podczas Ramadanu". Jednocześnie przypominają one muzułmanom, że dany lokal jest dla nich zamknięty, aż do zachodu słońca i pory na iftar.

Podczas Ramadanu w ciągu dnia turyści nie powinni jeść i pić na ulicy (nawet w samochodzie) i w innych miejscach publicznych. Zabronione jest także palenie tytoniu i żucie gumy. Nie powinni się też publicznie "nieobyczajnie" zachowywać np. całować lub przytulać. Taki widok może drażnić poszczących muzułmanów i należy unikać tego typu zachowań. Naruszenie tych zasad może zakończyć się interwencją policji i karą w postaci grzywny.

Nie należy też pojawiać się w miejscach publicznych w nieodpowiednim stroju. Nie powinno się chodzić w strojach z odkrytymi ramionami i kolanami.

Słuchając muzyki w miejscach publicznych należy robić to cicho lub używać słuchawek. Głośna muzyka może denerwować poszczących muzułmanów, przeszkadzać w medytacji i modłach oraz zakłócać obrzędy, a słowa niektórych piosenek mogą obrażać.

Jak zachować się podczas Ramadanu

W tym szczególnym czasie muzułmanie witają się zwyczajowym pozdrowieniem: Ramadan Kareem lub Ramadan Mubarak! Jeśli chcesz być grzecznym lub zrobić na spotkanych Arabach dobre wrażenie to pytając o drogę, wchodząc do sklepu lub restauracji przywitajmy się również pozdrowieniem Ramadan Kareem.

Na ulicy, w tłumie przechodniów, w sklepie, kolejce za biletami wstępu lub jadąc samochodem bądź wyrozumiały dla czasami nerwowych zachowań poszczących muzułmanów. Głód spowodowany postem może wprowadzać rozdrażnienie i wywoływać nerwowe zachowania wśród napotkanych muzułmanów. Jest to szczególnie ważne podczas jazdy, w ruch drogowym.

Jeśli zostaniesz zaproszony na wieczorny posiłek iftar przyjmij to zaproszenie. Sprawisz tym dużą przyjemność gospodarzom. Jeśli miałbyś ochotę uczestniczyć w takiej tradycyjnej wieczerzy, skosztować typowych arabskich dań i poznać lokalna kulturę odszukaj Centrum Porozumienia Kulturowego Szejka Mohammeda (Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding/ SMCCU) usytuowane ta terenie Starego Dubaju. Zapraszane są tu zagraniczne wycieczki i turyści odwiedzający Dubaj w celu promocji miejscowej kultury.

Kosmiczne wyprzedaże

Tym co zachęca wielu turystów do odwiedzin Dubaju jest możliwość zrobienia okazyjnie tanich zakupów na licznych bazarach, w centrach handlowych i w działającej tu strefie bezcłowej. Ponieważ w czasie Ramadanu mieszkańcy Dubaju robią mniej zakupów sprzedawcy nastawiają się głównie na obsługę turystów. Aby zwabić ich do swoich sklepów kupcy kuszą ich potężnymi promocjami sięgającymi nawet 90 %. Z okazji Ramadanu przygotowywane są specjalne oferty handlowe opatrzone napisami Ramadan Kareem. Z reguły są one eksponowane bezpośrednio przy wejściach do sklepów, aby klienci bez trudu zwrócili na nie uwagę. Również obsługa w sklepach jest w tym okresie bardziej indywidualna, a to z tego powodu, że Arabowie podczas Ramadanu pozostają w domach i mniej chodzą po sklepach. Turyści robiący zakupy w tym czasie z pewnością będą się czuli "dopieszczeni" przez sprzedawców.

80 mln klientów rocznie w The Dubai Mall

W największym na świecie Centrum Handlowym - The Dubai Mall na kupujących czeka aż 1200 sklepów oraz 120 kawiarni i restauracji, z których oferuje podczas Ramadanu różne promocje. Atrakcją jest też znajdujące się tu lodowisko i ogromne akwarium o pojemności 10 mln litrów wody, w którym pływa ponad 33 tysiące okazów zwierząt morskich w tym 400 rekinów. The Dubai Mall rocznie odwiedza ponad 80 milionów klientów, spragnionych udanych zakupów i dobrego wypoczynku.

Gdy zabraknie czasu na chodzenie po centrach handlowych ostatnią szansę na zrobienie dobrych zakupów daje lotnisko. Wnętrze terminalu Sheikh Rashid przypomina jedno ze słynnych dubajskich centrów handlowych. Znajduje się tu wiele sklepów bezcłowych z atrakcyjnymi artykułami, takimi jak: biżuteria, perfumy, designerska odzież, zabawki i elektronika. Na powierzchni zakupowej ponad 5400 metrów kwadratowych strefa bezcłowa Dubai Duty Free oferuje niewiarygodny wybór towarów w najlepszych cenach. Naprawdę trudno się oprzeć takim okazjom.

Mniejsze tłumy i kolejki

Mniejsze tłumy w sklepach i kolejki do najpopularniejszych atrakcji turystycznych to kolejna korzyść dla zagranicznych turystów z powodu Ramadanu. Muzułmanie w tym czasie ograniczają wyjścia z domów. Nie podróżują i nie oddają się rozrywkom. Stąd też nie ma tłoku na lotniskach, w metrze i autobusach, w sklepach i w parkach rozrywki. Kolejki do zjeżdżalni w aquaparkach i innych atrakcji są minimalne. Bez problemu można też kupić bilety do innych topowych atrakcji turystycznych jak np. na wjazd na 124 piętro najwyższego na świecie wieżowca Brudż Chalifa, gdzie znajduje się punkt widokowy, z którego roztacza się niepowtarzalny widok na Dubaj.