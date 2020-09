Aplikacja "Randonautica" zyskuje coraz większą popularność. Czy może być niebezpieczna?

Podróże z dreszczykiem emocji to coś, co kręci wielu młodych ludzi. Opuszczone domy, cmentarze, lasy. Aplikacja "Randonautica" może być jednak niebezpieczna. Co, jeśli wyprowadzi użytkowników w miejsce, gdzie nie ma zasięgu albo ktoś będzie ich śledził? Sprawdziłam, jak działa popularna "apka".

Aplikacja "trenduje" w social mediach już od dobrych kilku miesięcy. Szczególną popularnością cieszyła się w wakacje, kiedy było znacznie więcej wolnego czasu, a dzieciaki miały okazję do eksplorowania okolicy w niekonwencjonalny sposób. Nie brakuje miłośników grozy i nocnych wojaży w poszukiwaniu dreszczyku emocji.

"Randonautica" - o co chodzi w tej aplikacji?

Budząca skrajne emocje aplikacja jest dość prosta w użyciu. Wystarczy pobrać ją na telefon z dostępem do nawigacji i zaakceptować regulamin. Potem można rozpocząć swoją przygodę z "Randonauticą". Aplikacja generuje losowo wybrany punkt na mapie w niedalekiej okolicy, do którego użytkownik wyznacza trasę za pomocą dostępnych na smartfonie map nawigacyjnych.

Cała "magia" związana z tą aplikacją polega na tym, że użytkownik w chwili generowania "pinu" na mapie ma pomyśleć o intencji, która będzie towarzyszyła mu podczas podróży. Twórcy gry sugerują, że nasze myśli mają bezpośredni wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, a jej działanie oparte jest na energii generowanej w sposób kwantowy.

"Aplikacja Randonautica czyni z użytkownika reżysera historii pełnej przygód, która jeszcze nie została napisana. Dzięki niej można się oderwać od rzeczywistości i wyruszyć w podróż do otaczającego nas świata. Wyjdź z tunelu rzeczywistości, ponownie skalibruj swój umysł i baw się podczas podróży do świata, o którego istnieniu nigdy nie wiedziałeś" - czytamy na oficjalniej stronie aplikacji.

"Randonautica" - od przygody do horroru

Jeśli przyjmiemy, że nasze życie to symulacja, w której nieustannie poruszamy się tymi samymi ścieżkami, to takie spontaniczne wyłamanie się z niej może być przyjemne i budujące. Szczególnie dla młodzieży, która ogromną ilość czasu spędza w wirtualnym świecie. Intencja twórców aplikacji była zapewne szlachetna i obiecująca, bo każdy sposób, by zachęcić dzieci do ruchu na świeżym powietrzu, jest dobry.

Gra szybko stała się popularna wśród młodzieży. Szczególnie upodobali ją sobie użytkownicy TikToka, gdzie pojawiało się wiele filmików relacjonujących wyprawy. Sensacyjne okazało się jednak nagranie amerykańskich nastolatków, którzy podczas korzystania z aplikacji znaleźli na plaży w Seattle walizkę ze zwłokami. Wielu zapewne zamarzyło wówczas o podobnej, mrożącej krew w żyłach przygodzie.

Teenagers on TikTok find suitcase with body parts

"Randonautica" - liczy się intencja i wyobraźnia

Zdania na temat aplikacji są podzielone. Są tacy, którzy wierzą w sprawczą moc myśli, a intencje, z którymi przystępują do gry, zdają się ziszczać. O doświadczenia związane z "Randonauticą" zapytałam użytkowników grupy "Strachawka - strefa strasznych rzeczy" na Facebooku.

- Wczoraj korzystaliśmy ze znajomymi z aplikacji z intencją "miłość". Wywiało nas w pole i wchodząc w nie, zobaczyliśmy, że coś tam stoi. Byłam pewna, że to mały strach na wróble albo słupek. Nie mogłam rozpoznać, bo stało nieruchomo. Kiedy doszliśmy do punktu, który wskazywała "Randonautica" okazało się, że to młoda sarenka. Popatrzyła na nas chwilę, po czym zakręciła się i uciekła - mówiła w rozmowie ze mną Ekonomiuk Wiktoria, członkini grupy.

Więcej jednak spotkamy w sieci opinii sugerujących, że "Randonautica" prowadzi w miejsca opuszczone, ponure i owiane złą aurą. I choć pewnie w normalnej sytuacji nie byłoby w nich nic nadzwyczajnego, to wyobraźnia czyni swoje. Sama świadomość, że "coś" każe użytkownikom iść w dane miejsce, może nawiać strachu.

"Kiedyś aplikacja wyprowadziła mnie w miejsce pośrodku lasu, gdzie pod drzewem leżało pięć par damskich butów" - czytam w komentarzu pod udostępnionym przeze mnie postem. "Mi za pierwszym razem pokazało jakiś grób na cmentarzu, ale do dziś nie mam psychy tam iść" - pisze inna użytkowniczka. "Doprowadziła mnie do szczątków ptaka, po którym zostały same skrzydła. Przestraszyłam się" - komentują internauci.

By nie pozostawać gołosłowną, sama postanowiłam skorzystać z popularnej aplikacji. Nie zdziwiło mnie wcale, że punkt, który wskazuje Google Maps, znajduje się pośrodku pola. Na miejscu nie było nic, czego bym się nie spodziewała, choć umysł podpowiadał mi przeróżne scenariusze. I tak jest, myślę w większości przypadków.

"Randonautica" - aplikacja może być niebezpieczna

Podobnie jak inne gry z rozszerzoną rzeczywistością, "Randonautica" może stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jeszcze niedawno młodzież żyła aplikacją "Pokemon go", nierzadko narażając swoje zdrowie, a nawet życie dla złapania wirtualnych postaci.

Podobne zagrożenia stwarza popularna ostatnimi czasy, przygodowa aplikacja, która może użytkowników wyprowadzić w miejsca, gdzie np. stracą zasięg albo znajdą się w niebezpiecznej sytuacji. Mogą mieć wówczas problem z wezwaniem pomocy lub poinformowaniem bliskich o swoim aktualnym położeniu.

- Może się tak zdarzyć, że mapka pokaże miejsce, w którym zasięg zginie. Niech to będzie jakaś grota, bądź głęboki tunel, gdzie użytkownik straci łączność z siecią - mówi w rozmowie z WP Piotr Urbaniak z "dobreprogramy.pl". - To jest istotne niebezpieczeństwo, bo dziś dzieci i młodzież bezgranicznie ufają technologii i bezmyślnie powtarzają zachowania swoich idoli z YouTube'a czy mediów społecznościowych - wyjaśnia Urbaniak.

Piotr tłumaczy nam także, że zakładając taką aplikację, należy liczyć się z tym, że potencjalny cyberprzestępca może przechwycić nasze dane. Zawsze kiedy godzimy się na udostępnianie danych o lokalizacji, podejmujemy ryzyko tego, że ktoś może tę komunikację przechwycić. Najbezpieczniej byłoby nie korzystać z żadnych aplikacji, które nie są nam niezbędne, a wiążą się z gromadzeniem danych. Ale wtedy nie byłoby zabawy...

