Ratowało je 20 osób. Jelenie utknęły w bagnie

O życie zwierząt walczyło aż 20 osób przez wiele godzin. Jelenie utknęły w śmiertelnej pułapce aż 80 m od brzegu i nie były w stanie samodzielnie się wydostać.

- Akcja przebiegała na pontonach, takich dziecięcych - opowiadał w rozmowie z TVN24 Jacek Antczak, sekretarz Koła Łowieckiego. - Czołgając się po tej mazi dopłynęli do jeleni, obwiązali je linami i samochodem terenowym z wyciągarką wyciągnęli je na brzeg. Walka trwała od ok. 9:30 do 15:30. Z sukcesem udało się uratować jelenie.

Pierwszy do bagna wszedł Rafał Suchecki na linie. - Chodziło o to, żeby dostał się do tych jeleni i próbował zawiązać linę, która by je holowała do brzegu. W międzyczasie myśliwi z Koła Łowieckiego "Dzik" ze Świnoujścia skrzyknęli się, przyjechali i było więcej osób. To w zasadzie uratowało życie jeleniom, bo potrzeba było wielu osób, żeby z tej matni wydostać dwa 180-kilogramowe jelenie - opowiadał Krzysztof Chomicz w rozmowie z TVN24.