Ratują jedno z najpiękniejszych jezior Warmii

Moczarka delikatna

Zgodnie z zaleceniami przyrodniczymi, moczarka delikatna będzie "podbierana" z wody, a nie wykaszana, co ma spowolnić jej odrastanie. To już trzeci raz, kiedy przeprowadza się odławianie moczarki na Jeziorze Długim, ponieważ problem intensywnego rozrostu tej rośliny występuje tu od kilku lat. Sprzyjające warunki, takie jak nasłonecznienie, brak przepływu wody i bogactwo składników pokarmowych, przyczyniają się do szybkiego wzrostu moczarki w tym jeziorze.