Tragiczny wypadek na festiwalu. Kobiety przetransportowano do szpitali

"Na jednym ze stoisk KGW doszło do nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowanych zostało sześć pań KGW. Wszystkim z nich została udzielona pomoc medyczna, zostały przetransportowane do szpitali" - czytamy we wpisie udostępnionym na Facebooku przez Urząd Miasta Chełmna.