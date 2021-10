Redyk w Beskidach. Setki owiec opanowały drogi

"My, jako Związek Podhalan jesteśmy strażnikiem rodzimej kultury i dbamy o to, aby pasterska tradycja nie zanikła. To jest, można powiedzieć naszym obowiązkiem, aby o to nasze dziedzictwo dbać. Wypas owiec na halach, redyk doskonale wpisuje się w tę tradycję" - powiedział w rozmowie z sądeczanin.info Władysław Wójcik, prezes Związku Podhalan oddział w Obidzy.