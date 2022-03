RegioJet znów pojedzie do Chorwacji. Czy będą wagony z Polski?

Pociąg do Chorwacji. Bilety można już kupić

Bilety można już kupić na stronie internetowej przewoźnika. Ceny za przejazd z Pragi do Rijeki zaczynają się od 590 koron czeskich (ok. 112 zł) za miejsce do siedzenia i od 790 czeskich koron (ok. 150 zł) za miejsce w kuszetce. Pasażerowie otrzymują śniadanie oraz mają dostęp do darmowych ciepłych napojów.