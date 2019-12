Rejkiawik sparaliżowany. Wszystkie drogi wyjazdowe zostaną zamknięte

Ekstremalne warunki pogodowe spowodowały, że władze Islandii zamkną we wtorek po południu wszystkie drogi wjazdowe do Rejkiawiku. Większość proponowanych zamknięć w obszarze stolicy ma potrwać do środy 11 grudnia. Gwałtownych wiatrów i silnych opadów śniegu można się spodziewać w całym kraju.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Miasto jest przykryte warstwą śniegu, wieje także silny wiatr (Shutterstock.com)

Zarząd Dróg i Wybrzeży opublikował listę dróg, które zostaną zamknięte z powodu pogody. Plan obejmuje m.in. główną obwodnicę Islandii oraz drogę nr 41, łączącą stolicę z lotniskiem Keflavík. Trasy mają być zamknięte przez ok. 24 godziny.

Personel lotniska i zespoły ratownicze pozostają w gotowości. Zamknięcie dróg oraz niekorzystna pogoda będą miały wpływ na loty do i z lotniska Keflavík. Mieszkańcom i turystom odradza się podróżowanie po Islandii. Pogoda i warunki podróży są regularnie aktualizowane na stronie internetowej Safetravel.