Rejs wycieczkowcem w pandemii. "Mocno się zdziwiłem"

Ile kosztuje rejs wycieczkowcem?

Goście nie muszą ponosić dodatkowych kosztów w związku z wykonaniem obowiązkowego testu PCR. Armator bierze to na siebie. Za ośmiodniowy rejs statkiem Costa Firenze po Morzu Śródziemnym zapłacimy ok. 700 euro (ok. 3 tys. zł.) od osoby. W promocyjnej cenie można popłynąć nawet za ok. 2,5 tys. zł.