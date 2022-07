Rekin zaatakowany przez orki. Jest nagranie z drona

Rekiny nie mają szans

To nie pierwsza taka sytuacja, choć naukowcy dopiero teraz mają na to niezbite dowody. W opublikowanym miesiąc temu na łamach "African Journal of Marine Science" raporcie badania, można również przeczytać o wyrzuconych na brzegi zwłokach żarłaczy białych. Były one pozbawione wątrób, a czasem nawet serc.