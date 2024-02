Rekord wszech czasów w europejskim kraju. "Polacy się do tego przyczynili"

Z opublikowanego przez Instituto Nacional de Estadística (oficjalny urząd statystyczny m. in. w Hiszpanii i Portugalii) raportu wynika, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. do Hiszpanii na urlop przybyło 85,1 mln turystów zagranicznych. Jest to o ponad 1 mln więcej od szacunków rządu Pedro Sancheza.