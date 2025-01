Rekordowa liczba. 400 mln wiernych zmierza do tego samego celu

To wyjątkowe dla wyznawców hinduizmu wydarzenie rozpoczęło się w tym roku w poniedziałek 13 stycznia br. i potrwa 45 dni. Odbywa się przy rzadkim ustawieniu Słońca, Księżyca i Jowisza, które ma miejsce co 144 lata.

Wielkie Święto Dzbana, czyli Maha Kumbh Mela

W czasie największego festiwalu religijnego na świecie jest sześć dni szczególnie pomyślnych dla wiernych, którzy, by zmyć z siebie grzechy, smarują popiołem czoła, składają ręce do modlitwy i obmywają się w zimnych wodach indyjskich rzek. Dni uroczystości wyznacza układ gwiazd. Hindusi wierzą, że rytualne obmycia zmywają z nich dawne grzechy, dzięki czemu mogą wyzwolić się z cyklu narodzin i śmierci.

Według wierzeń hinduistycznych podczas walki bogów z demonami, które ukradły dzban amryty, nektaru nieśmiertelności, kilka jego kropli spadło w czterech miejscach: w Haridwarze u podnóża Himalajów, w miejscu, w którym Ganges wypływa na równiny, Prajagradź na nizinie Gangesu oraz w miastach Udźdźajn - nad rzeką Sipra i Nasik - nad rzeką Godawari. Obchody przemieszczają się co trzy lata do jednego z tych miejsc. Z kolei do każdego ponownie udają się co 12 lat.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Graciosa - dziewicza europejska wyspa z bajecznymi plażami

Tłumy to mało powiedziane

Władze w Prajagradź przygotowały się na przyjęcie pielgrzymów, tworząc miasteczko namiotowe, zaopatrzone w 3 tys. kuchni, 150 tys. toalet i 11 szpitali. Indyjskie koleje uruchomiły ponad 90 specjalnych pociągów, które wykonają prawie 3,3 tys. kursów. Władze w Prajagradź szacują, że w ciągu sześciu najbliższych tygodni dotrze tam 400 mln osób. Dla porównania to ok. 200 razy więcej niż 2 mln muzułmanów, którzy wzięli udział w pielgrzymce do Mekki w Arabii Saudyjskiej w 2024 r.

Tłumy wiernych zgromadziły się z okazji Wielkiego Święta Dzbana © PAP | UTTAR PRADESH STATE INFORMATION DEPARTMENT HANDOUT

Maha Kumbh Mela jako dziedzictwo ludzkości