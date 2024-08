Tysiące osób u celu. Niektórzy cieszą się, że "ta mordęga" się wreszcie skończyła

Tysiące pielgrzymów z całego kraju docierają właśnie do Częstochowy. Większość piechotą, ale niektórzy przybywają do sanktuarium autokarami, na rowerach, motocyklach, rolkach, konno lub biegnąc. Wygląda na to, że w tym roku może zostać pobity rekord z 2019 r., kiedy to sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odwiedziło 4,4 mln pątników.