Rekordowe czasy przejazdów i nowe połączenia. Zmiany właśnie weszły w życie

Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Białegostoku obsługiwane będzie przez pociąg typu Dart. W nowym rozkładzie utrzymane zostaną trzy pary bezpośrednich połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Trójmiasta, bez zatrzymań po drodze. Trasę z centrum stolicy do stacji Gdańsk Główny pociągi te pokonają w czasie 2 godz. 25 minut. Pociągi zostały wdrożone na wakacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie zostaną w rozkładzie jazdy co najmniej do połowy grudnia.