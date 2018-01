Rekordowy rok w turystyce. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy

Rok 2017 przejdzie do historii. Według danych Światowej Organizacji Turystyki, w poprzednich 12 miesiącach w podróż udało się ponad 1,3 mld osób. Wszystko wskazuje na to, że obecny rok będzie jeszcze lepszy, choć trudno będzie przebić barierę 1,5 mld urlopowiczów.

Z najnowszego raportu opublikowanego przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO), w 2017 r. ruch turystyczny wzrósł o 7 proc. w porównaniu do 2016 r., a liczba turystów, którzy wykupili co najmniej jeden nocleg, wyniosła 1,322 mld. I choć statystyki co roku są lepsze, był to największy skok od 7 lat (zazwyczaj wynosi ok. 4 proc.). W ocenie autorów raportu, tak dobry wynik jest efekt dobrej sytuacji gospodarczej na świecie i większego popytu na wycieczki.