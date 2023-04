Rewolucja na Krupówkach. Czekano na to latami

Krupówki to jeden z najbardziej kontrowersyjnych deptaków w Polsce. Przyciąga tłumy turystów, choć wśród wielu osób nie cieszy się najlepszą opinią. Główne zarzuty to tandetne atrakcje, stragany z kiczem i przede wszystkim bardzo niespójna architektura - obok zabytkowych budynków powstają nowoczesne budowle, które nijak nie pasują do Zakopanego. Jest jednak szansa na zmianę.