Rewolucja w Amsterdamie. Mandat za jointa w centrum miasta

Nie chcą Brytyjczyków w Amsterdamie

Warto dodać, że w stolicy Holandii od kilku tygodni trwa kampania "Stay away" (trzymaj się z daleka), mająca na celu zniechęcenie młodych Brytyjczyków do przyjazdu do Amsterdamu. Od lat mieszkańcy narzekają na pijanych turystów z Wysp oddających mocz w miejscach publicznych, wymiotujących do kanałów, rozbierających się i wdających się w pijackie bójki.