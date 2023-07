Rewolucja w PKP Intercity. Tego jeszcze nie było

Dobra wiadomość dla pasażerów PKP Intercity. Przewoźnik w końcu dodał usługę, na którą długo czekaliśmy. Bilety na podróże do europejskich miast są już dostępne w aplikacji mobilnej. Do tej pory przejazd międzynarodowy można było opłacić wyłącznie w kasach biletowych, a zdalnie jedynie w ramach oferty SuperPromo International lub jako bilety IRT do Niemiec, Litwy oraz Austrii.