Rewolucja w Zakopanem. Takiej inwestycji jeszcze nie było

- Te korty musiały zostać zamknięte z uwagi na skargi sąsiednich mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Korty zarosły, dlatego wytypowaliśmy to miejsce na tężnię solankową. Pojawiła się możliwość dofinansowania i chcemy z tego skorzystać - powiedział PAP burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

Burmistrz zastrzegł, że duży kort zostanie do dyspozycji tenisistów. - Chcemy wykorzystać ten plac, który i tak stoi zamknięty, natomiast tężnia nie będzie nikomu przeszkadzała. Wiemy, że tężnie są dobroczynne dla zdrowia i turyści chętnie z nich korzystają - dodał.

Takiej inwestycji na dużą skalę dotychczas w mieście nie było. Niektóre hotele i pensjonaty w Zakopanem co prawda oferują miniinstalacje solankowe, ale duża tężnia to byłaby rewolucja. Najbliższa od Zakopanego jest dostępna ok. 45 km dalej - w Parku Zdrojowym w Rabce.