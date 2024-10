Tężnie solankowe w Polsce. Pięć miejsc, w których odetchniesz pełną piersią

Tężnie solankowe w Ciechocinku

Największe tężnie solankowe znajdują się w Ciechocinku. Trzy tężnie ustawione w kształcie podkowy zbudowano w XIX w. Wysokość tężni wynosi prawie 16 m, a łączna długość ponad 1700 m. Oprócz wykorzystywania ich do celów leczniczych, tężnie służą też do naturalnego pozyskiwania soli. Co ciekawe, zespół tężni i warzelni wraz z pobliskimi parkami Tężniowym i Zdrojowym stanowią Pomnik Historii.