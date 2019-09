Rhinogradentia, czyli Harald Stümpke i jego gryzonie chodzące na nosie

Archipelag Hy-yi-yi na Pacyfiku był miejscem wyjątkowym. Naukowcy odkryli tam przedziwne gatunki gryzoni o wydłużonych pyskach, których niestety nigdy nie udało się do końca zbadać. W 1953 r. testowana właśnie broń nuklearna sprawiła, że wyspy zostały zalane masami wody, a zwierzęta i ich główny badacz Harald Stümpke zginęli.

Gryzonie zostały nazwane jako "rhinogradentia", co można luźno przetłumaczyć jako "nosochody", ponieważ wiele z nich praktykowała właśnie taki sposób przemieszczania się. Najsłynniejszym naukowcem, który poświęcił swoje życie na poznawaniu nowoodkrytych zwierząt, był niemiecki zoolog Harald Stümpke. To on napisał jedyną książkę opisującą te niezwykłe stworzenia.