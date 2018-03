Riła i Piryn. Niesamowite bułgarskie góry

Bułgaria oprócz pięknego wybrzeża może się pochwalić nie mniej wyjątkowymi atrakcjami – wspaniałymi górami. Poznajcie Dach Bałkanów, bo tak nazywane są często góry Riła, oraz Piryn, gdzie siedzibę miał mitologiczny słowiański bóg Perun.

Góry Riła to pasmo położone w południowo-zachodniej Bułgarii , około 80 km od stolicy kraju - Sofii . Znajduje się tu najwyższy szczyt Bałkanów – Musała, o wysokości 2925 m n.p.m. W języku trackim słowo rila oznaczało krainę obfitującą w wodę. Nazwa pasma nie dziwi - spoglądając na mapę tych gór doszukamy się aż 230 jezior. Najsłynniejsze z nich znajdują się w niezwykle malowniczej Dolinie Siedmiu Rilskich Jezior , odpowiedniku tatrzańskiej Doliny Pięciu Stawów.

W Rile dominuje rzeźba wysokogórska. Wędrując tutejszymi szlakami możemy podziwiać strzeliste turnie, urwiska, wodospady, jaskinie i cyrki lodowcowe. Ich wyjątkowa górska przyroda chroniona jest przede wszystkim przez zajmujący powierzchnię 810 km kw. Rylski Park Narodowy oraz cztery Rezerwaty Biosfery UNESCO. Szlakami turystycznymi dotrzeć można w najbardziej spektakularne miejsca. Trzeba jednak pamiętać o dużych przewyższeniach – wejście na Musałę szlakiem z miejscowości Borowec to ponad 1600 metrów różnicy wysokości. W górach na wędrowców czeka też sieć schronisk i obiektów noclegowych czynnych latem i zimą.

Zimą góry Riła są popularnym regionem narciarskim w Bułgarii - sezon trwa zwykle od grudnia do maja. Odnajdą się tutaj zarówno początkujący, jak i doświadczeni narciarze, a także snowbordziści i freeridowcy. Dobra infrastruktura dla miłośników sportów zimowych znajduje się w Borowcu – są tu liczne wyciągi, kilkanaście tras zjazdowych, trasy przełajowe, biathlonowe, a także skocznia narciarska. Dzięki szerokiej ofercie aprés-ski zdecydowanie będzie tu co robić także po zejściu ze stoku.

Będąc w Rile nie sposób nie zajrzeć do najsłynniejszego bułgarskiego zabytku – Rylskiego Monasteru. Rocznie odwiedza go około miliona turystów. Założony w XIV wieku klasztor stał się potem symbolem oporu przeciwko tureckiej okupacji. Jego obecny imponujący wygląd to efekt rozbudowy w XIX wieku. Oglądany z daleka doskonale komponuje się z okolicznymi górami. Wewnątrz klasztornych murów podziwiać możemy bogato zdobioną cerkiew z imponującymi freskami i ikonostastasem, a także słynną 6-cio piętrową Basztę Chrelina, zbudowaną jeszcze w XIV wieku. W 1983 roku Rylski Monaster wpisany został na listę UNESCO.