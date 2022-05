Turcja Egejska poza utartym szlakiem. Z tej strony jej nie znacie

Muzeum Troi

Pozostawiam walizkę w pokoju i jadę do otwartego w 2018 r. Muzeum Troi. Ta nowoczesna placówka jest dumą Turcji. Znajduje się we wsi Tevfikiye, położonej ok. 30 km od miasta Çanakkale. Usytuowano ją przy wejściu na teren stanowisk archeologicznych ruin starożytnej Troi. Miasto to opisał Homer w swoich epopejach: Iliadzie i Odysei. Sześciokątna bryła budynku wygląda bardzo monumentalnie, gdyż jest usytuowana na pustej i płaskiej przestrzeni. Elewacja z rdzawej stali postarza budynek i przez to nawiązuje do wieku prezentowanych w nim eksponatów, pochodzących nawet sprzed 5000 lat.