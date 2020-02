Roje szarańczy w Afryce. Największa plaga od lat

Afryka zmaga się z najgorszą od 70 lat plagą szarańczy pustynnej. W Somalii ogłoszono już stan nadzwyczajny. ONZ poinformowało, że aby powstrzymać rozprzestrzenianie się owadów potrzeba prawie 80 mln dolarów.

Szarańcza przemieszcza się w ogromnych rojach na terenie m.in. Kenii, Somalii, Sudanu, Dżibuti i Erytrei. Lokalne resorty rolnictwa do walki z inwazją zaangażowały już wojsko i cywili. Ministerstwo rolnictwa Somalii uznało inwazję za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz ogłosiło stan nadzwyczajny. W Kenii pięć samolotów opryskuje pola pestycydami, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się inwazji do sąsiedniej Ugandy i Sudanu Południowego.

Walczą z plagą

Jak podaje TVN Meteo, naukowcy sądzą, że inwazja częściowo spowodowana jest przez zmiany klimatyczne. Według eksperta cytowanego przez Associated Press ulewne deszcze w Afryce Wschodniej sprawiły, że 2019 r. był jednym z najbardziej mokrych w historii regionu. Wywołane jest to gwałtownie ocieplającymi się wodami Oceanu Indyjskiego u wschodnich wybrzeży Afryki, co w ubiegłym roku zaowocowało nadzwyczaj wysoką liczbą cyklonów tropikalnych.