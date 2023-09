Rosjanie chcą ratować branżę turystyczną. Wpadli na nowy pomysł

Większości krajów udało się odbudować branżę turystyczną i wrócić do wyników, które osiągały przed pandemią COVID-19. Niektóre państwa odwiedzane są nawet przez jeszcze większą liczbę podróżnych. Przez wojnę oraz zachodnie sankcje Rosja nie należy do takich państw. Liczba turystów odwiedzających Federację Rosyjską w 2022 roku w porównaniu do czasów przed pandemią spadła aż o 96,1 proc. Według Ministra Rozwoju Gospodarczego Rosji Aleksieja Uliukajewa branża turystyczna stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem.