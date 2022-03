Hotele pełne uchodźców i dziennikarzy. "Nie były na to przygotowane"

- Hotel, w którym spałam, był pełny. Podobnie, jak parking. Rejestracje pokazywały, że goście przyjechali nie tylko z różnych stron Polski, ale i z Niemiec i Ukrainy. Przy meldowaniu okazało się, że było tam kilka ekip dziennikarskich m.in. z Korei i Anglii. Dodatkowo co chwilę dzwonił telefon od osób poszukujących miejsca do spania - mówi w rozmowie z WP Sylwia Moskal. - Było widać, że recepcjonistki nigdy wcześniej nie miały do czynienia z tego typu klientami. Nie były przygotowane przede wszystkim językowo, ale i kadrowo. Wcześniej o tej porze roku hotel świecił pustkami, a odwiedzający go goście byli albo Ukraińcami, albo Polakami wybierającymi się na wycieczkę autokarową do Lwowa - dodaje.