Rosjanie mają ogromny problem. Wyciekł niewygodny raport

Wyciekł raport, który obnaża problemy branży lotniczej w Rosji

Raport Ministerstwa Transportu, do którego dotarł rosyjski niezależny dziennik Kommiersant, wyraźnie pokazuje, że jest to równia pochyła. Kolejnym problemem Rosji jest bowiem brak nowych części zamiennych, które w ramach sankcji nie są tam dostarczane. W konsekwencji czego do 2025 roku od połowy do nawet 2/3 wszystkich samolotów w Rosji może być uziemionych - wynika z raportu.