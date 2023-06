Rozpoczęli testy bezzałogowych taksówek powietrznych. "Pierwsza tego typu inicjatywa"

Startup o nazwie AIR wykonał już lot swoim w pełni elektrycznym dwumiejscowym eVTOL AIR ONE, który może transportować ładunek o łącznej masie do 220 kg na odległość do 160 km. Ma składane skrzydła ułatwiające parkowanie i może startować lub lądować na dowolnej płaskiej powierzchni. Nagranie z lotu można zobaczyć w sieci.